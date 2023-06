Sommergibile disperso, parla l'esperto: "Ecco perché è quasi impossibile recuperarlo"

Un mezzo di questo tipo comunica la sua presenza emettendo dei ping, segnali acustici, senza di essi è impossibile localizzarlo. Nell'ipotesi che il veicolo sia collassato e abbia perso le sue funzionalità non può emettere segnali e trovarlo in quell'ambiente è impossibile. Qualora si riuscisse invece a individuare grazie ai ping, sarebbe estremamente remota la possibilità di recuperarlo perché servirebbe una nave dotata di gru con un cavo lungo 4mila metri, un tipo di dotazione rara. Consideriamo che sui mezzi offshore che si usano per costruire pozzi in mare aperto raramente si usano cavi più lunghi di 2mila metri.

Passano le ore e le speranze di trovare e recuperare il sommergibile turistico, disperso durante una visita al relitto del Titanic , si affievoliscono. Mentre le ricerche proseguono senza sosta e con un grande dispiegamento di forze della Guardia Costiera degli Stati Uniti, delle forze armate canadesi e mezzi anche dalla Francia, abbiamo raggiunto l'ingegner Sergio Cappelletti, presidente della Drass Underwater Technology and Defence , azienda che opera nella tecnologia iperbarica e nella produzione di mezzi per immersioni commerciali profonde, sottomarini compatti e veicoli per forze speciali.

Cosa può essere accaduto al mezzo?

A vedere le immagini, e con i pochi dati che abbiamo a disposizione, posso dire che le possibilità che il mezzo sia integro sono estremamente remote. Sembra una missione svolta con tecnologie passate e apparati di sicurezza non idonei. Chi ha messo in piedi un'operazione del genere sono “underwater cowboys”, sembrano trascurati gli elementi di rischio che per una missione del genere sono superiori a quelli ordinari. Nei tre livelli standard di recovery system è previsto che si possa attivare meccanicamente un meccanismo di sgancio della zavorra per permettere la risalita in superficie. Evidentemente questo non è accaduto. La parte dello scafo resistente sembra fatta qui in titanio e fibra di carbonio, due leghe che non andrebbero unite in un mezzo pensato per trovarsi a una pressione di 380 bar.

Esiste la possibilità di trovare i 5 membri dell'equipaggio vivi?

L'ossigeno nel batiscafo è sufficiente per poche ore ancora, ormai è estremamente ridotto il tempo per poter trovare, agganciare e recuperare il mezzo. Mandare un mezzo come quello a certe profondità è stata una missione spericolata.

È ipotizzabile che se ne perderà ogni traccia?

Purtroppo sì, a quelle profondità non resistono materiali organici e anche le parti del batiscafo potrebbero restare per sempre sui fondali, a meno che non ci siano piccoli pezzi in grado di tornare a galla.