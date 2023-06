Sonego eliminato agli ottavi, passa Khachanov in rimonta

Si ferma agli ottavi l'avventura di Lorenzo Sonego al Roland Garros, secondo Slam del 2023 in corso sulla terra rossa parigina. Il tennista piemontese, numero 48 Atp, si è arreso al russo Karen Khachanov, numero 11 del ranking e del seeding, in quattro set. Dopo aver vinto il primo 6-1, l'azzurro ha ceduto 4-6, 6-7 il secondo e il terzo, poi nel quarto ha accusato un fastidio muscolare. L'intervento del fisioterapista non ha risolto il problema e Khachanov ha chiuso sul 6-1. Sonego out, ai quarti va il russo che affronterà il vincente del match tra Djokovic e Varillas.