Sottomarino scomparso, una lettera inviata a OceanGate nel 2018 sollevava grossi dubbi sul Titan

Il New York Times oggi fa luce su alcuni retroscena che fotografano la reale situazione del business messo su da OceanGate per le visite al relitto del Titanic. I leader dell'industria delle imbarcazioni sommergibili, riporta il quotidiano americano, erano così preoccupati per quello che definivano un approccio "sperimentale" di OceanGate, che nel 2018 scrissero una lettera in cui avvertivano di possibili conseguenze "catastrofiche" nello sviluppo del sommergibile e nella sua missione pianificata per visitare il relitto del Titanic. La lettera, che è in possesso del New York Times, è stata inviata all'amministratore delegato di OceanGate, Stockton Rush, dal comitato Manned Underwater Vehicles della Marine Technology Society, un gruppo commerciale che ha l'obiettivo di promuovere la tecnologia oceanica ed educare il pubblico su di essa.

MTS Lettera della MTS -marine technology society

I firmatari - più di tre dozzine di persone, tra cui oceanografi, dirigenti di società di sommergibili ed esploratori di acque profonde - hanno espresso "unanime preoccupazione" per lo sviluppo da parte di OceanGate del sommergibile turistico Titan. Il presidente della Manned Underwater Vehicles, Will Kohnen, ha dichiarato in un'intervista che la lettera era nata proprio sulla scorta del timore di quello che sarebbe potuto accadere se l'azienda non si fosse attenuta agli standard stabiliti in materia di sicurezza. La lettera affermava che il marketing di OceanGate per il Titan era stato "fuorviante": sosteneva che l'imbarcazione avrebbe soddisfatto e superato gli standard di sicurezza, valutati da un'agenzia nota come DNV. L'azienda però non aveva in programma di far valutare il Titan. I leader del settore hanno affermato che OceanGate dovrebbe testare i suoi prototipi sotto la supervisione di DNV o di un altro ente accreditato. "Sebbene ciò possa comportare tempi e costi aggiuntivi", si legge nella lettera, "è nostra opinione unanime che questo processo di convalida da parte di una terza parte sia una componente fondamentale per la salvaguardia degli occupanti dei sommergibili".

Ma come sappiamo il giornalista David Pogue, che si è immerso nell'estate scorsa per Cbs News su invito della compagnia stessa, ha dichiarato: "Avrei trascorso circa 12 ore sigillato all'interno. Non mentirò: ero un pò nervoso, soprattutto a causa delle scartoffie da firmare, che dicevano: questa nave sperimentale non è stata approvata o certificata da nessun organismo di regolamentazione e potrebbe provocare lesioni fisiche, traumi emotivi o morte”. E Pogue, in un post su Twitter, racconta: “Ciao a tutti! Ho mandato un'e-mail alla mia amica (Renata Rojas). Ma l'estate scorsa, quando ero a bordo, hanno perso il sottomarino per alcune ore, durante le quali la compagnia ha interrotto l'accesso a Internet sulla nave di supporto. Non volevano che la gente twittasse sulla crisi!”

Kohnen ha riferito che Rush, amministratore delegato di OceanGate, lo chiamò dopo aver letto la lettera e gli disse che le normative del settore stavano soffocando l'innovazione. In un post del 2019 sul blog intitolato "Perché Titan non è classificato?", l'azienda lo aveva ribadito, affermando che, essendo il sommergibile così innovativo, ci sarebbero voluti anni per ottenere la certificazione da parte delle principali agenzie di valutazione: "Far conoscere a un ente esterno ogni innovazione prima che venga testata nel mondo reale è un anatema per la rapidità dell'innovazione". La compagnia, interpellata dal New York Times in queste ore, ha rifiutato di commentare la lettera. Quello che emerge è che la società ha agito guardando più al profitto che alla sicurezza delle persone, con la scusa che l’innovazione non può essere rallentata dalla burocrazia. E 5 uomini sono in fondo al mare e al momento hanno solo ancora 40 ore di autosufficienza.