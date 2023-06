Sparatoria a Kansas City, uccisi 2 uomini e una donna in un parcheggio

Due uomini e una donna sono stati uccisi in una sparatoria avvenuta alle 4.30 - ora locale - di domenica 25 giugno a Kansas City, nello stato del Missouri. Altre cinque persone sono rimaste ferite nel conflitto a fuoco.

Secondo quanto riferito dalla polizia, sono stati tutti trovati in un parcheggio della città, all'incrocio tra la 57ma strada e Prospect Avenue. Da una prima ricostruzione, le vittime stavano partecipando a un grande raduno poco fuori un'officina meccanica, un posto noto per i ritrovi non autorizzati.

Al momento nessun sospetto è stato ancora arrestato ma la polizia, in un comunicato, ha dichiarato di aver fiducia nelle testimonianze di chi si trovava sul luogo della sparatoria e ha fissato una ricompensa di 25.000 dollari per qualsiasi notizia che possa portare all'identificazione del pluriomicida.