Spezia nei guai in vista della sfida salvezza con il Verona

Domenica a Reggio Emilia, si giocherà lo scontro finale tra Spezia e Verona, in palio la permanenza nella massima serie. La squadra di mister Semplici dovrà affrontare il match contro gli scaligeri in totale emergenza, potrebbero essere addirittura nove le assenze con cu il tecnico Leonardo Semplici potrebbe dover fare i conti. Si parte dagli squalificati Gyasi e Amian certamente out, non al meglio fisicamente anche Zovko, Holm, Moutinho, Caldara, Bastoni, Beck e Maldini, anch'essi a rischio per il match. Rischiano di saltare la sfida in programma domenica sera al Mapei Stadium i vari Ekdal, Agudelo e Verde, non al top della condizione fisica. Sull'out di destra, Semplici potrebbe essere costretto a rispolverare Salva Ferrer, quest'anno impiegato appena 5 volte in campionato e mai da titolare. Tra i pali dovrebbe rivedersi Dragowski mentre in attacco Nzola farà reparto con l'ex romanista Shomurodov.