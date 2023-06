Stadio Artemio Franchi aperto per la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham

Alla fine la Fiorentina e Firenze ce l'anno fatta. I dirigenti viola stavano lavorando da giorni per l'apertura dello stadio Artemio Franchi in occasione della finale di Conference League tra i viola e gli inglesi del West Ham. Finale che si svolgerà domani 7 giugno all'Eden Arena di Praga. Si cercava una grande area per radunare tanti tifosi viola davanti ai maxischermi ed alla fine la tenacia di Joe Barone e dei dirigenti viola ha avuto la meglio. Dopo un incontro in Prefettura, presente naturalmente anche il Sindaco Nardella, è arrivata la tanto attesa fumata bianca.