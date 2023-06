Strage alla festa della maturità, due morti a Richmond, Virginia

Richmond, Virginia, un pomeriggio di giugno.

Al Teatro Altria sono in corso le celebrazioni per la fine dell'anno scolastico e la consegna dei diplomi della Huguenot High School, quando all'esterno dell'edificio un giovane di 19 anni inizia a sparare - ed è l'ennesima strage americana, dai contorni ancora incerti.

Quel che al momento è noto è il numero delle vittime: due morti, di 18 e 36 anni, e cinque feriti, di cui uno in pericolo di vita. Una bambina di 9 anni è stata investita da un'auto nel caos che è seguito alla sparatoria, molte altre persone sono rimaste ferite nella calca o sono state prese dal panico e ricoverate in stato di ansia.

La polizia ha arrestato un sospetto mentre tentava di fuggire: sarà incriminato per omicidio multiplo e altri reati, ha fatto sapere il capo della polizia locale di Richmond, Rick Edwards. “Quando si sono sentiti gli spari è iniziato il caos”, ha raccontato Edwards: “C'erano centinaia di persone nel parco, la gente ha iniziato a correre ovunque”. Diverse armi da fuoco sono state trovate sul luogo della strage. Testimoni aggiungono di avere sentito almeno 20 esplosioni in rapida successione, mentre la folla fuggiva accalcandosi in preda alla paura. “C'erano studenti vestiti a festa che scappavano, genitori che abbracciavano i bambini per proteggerli, una giovane donna che piangeva”. Altri raccontano che alcuni anziani investiti dalla folla sono caduti a terra senza potersi rialzare.

Il distretto scolastico fa sapere che le altre cerimonie scolastiche sono annullate e le scuole resteranno chiuse anche il giorno dopo, mercoledì.

“Non ci sono più parole”, dice il soprintendente: “Sono stanco di vedere queste stragi, i nostri bambini colpiti da armi da fuoco - lo chiedo all'intera comunità, fermatevi, vi imploro, fermatevi”.