Strage di migranti in Grecia, nella stiva almeno 100 bimbi. Ue: tragedia più grande del Mediterraneo

È iniziato il trasferimento dei 104 migranti sopravvissuti al naufragio a Sud del Peloponneso dal porto di Kalamata alla struttura di accoglienza di Malakasa, a Nord di Atene. I superstiti sono tutti uomini, per lo più siriani (47), egiziani (43), oltre a 12 pachistani e due palestinesi, secondo le autorità greche. Più di venti persone rimangono ricoverate a Kalamata. Tra loro ci sono alcuni minori che saranno trasferiti prima nel campo di accoglienza per completare le procedure di identificazione e poi verranno ospitati in alcune strutture minorili.

L'operazione di ricerca e salvataggio per trovare le persone ancora disperse è proseguita nella notte senza successo e il numero dei morti accertati è rimasto invariato a 78, non sono stati trovati nuovi sopravvissuti. Una fregata della Marina ellenica, un elicottero della Marina e tre navi vicine stanno attualmente operando nell'area di ricerca.

Arrestati nove presunti scafisti: sono tutti egiziani, fermati a Kalamata

Nove presunti scafisti egiziani sono stati arrestati in Grecia, dopo il drammatico naufragio. Una fonte portuale ha riferito all'Afp che tra gli arrestati figura il capitano dell'imbarcazione che si è capovolta prima di affondare. Secondo la stessa fonte, il peschereccio aveva lasciato l'Egitto vuoto prima di imbarcare i migranti a Tobruk, città portuale nella Libia orientale, ed era poi salpato per l'Italia. I sospetti arrestati a Kalamata, il porto della penisola del Peloponneso dove sono stati trasferiti i sopravvissuti, sono sospettati di "traffico illegale" di esseri umani, secondo l'agenzia greca Ana.

Unione europea: la tragedia più grande del Mediterraneo

"Non abbiamo ancora tutte le informazioni di quello che è successo, ma sembra essere la tragedia più grande nel Mediterraneo", ha detto la commissaria Ue per gli Affari interni, Ylva Johansson."I trafficanti che mettono queste persone su queste barche non le stanno mandando verso l'Europa, le stanno mandando verso la morte. E' assolutamente necessario impedirlo", ha aggiunto la commissaria.

Oggi la riunione del Gruppo di contatto Sar

Si riunisce oggi il gruppo di contatto di ricerca e soccorso Sar dell’Unione europea, "rilanciato dalla Commissione per aiutare gli Stati membri in vista delle tragedie, ma anche in vista della necessità di garantire pratiche comuni per lo scambio di informazioni e per garantire la prevenzione delle perdite di vite umane". Lo ha annunciato la portavoce della Commissione europea Anitta Hipper, nel briefing quotidiano con la stampa.