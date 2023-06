Sudan, in vigore il nuovo cessate il fuoco di 72 ore

E' entrato in vigore in Sudan il nuovo cessate il fuoco per 72 ore. Lo hanno annunciato i mediatori sauditi e statunitensi mentre gli scontri si intensificavano con decine di morti a Khartum. In una dichiarazione del Ministero degli Esteri Saudita si legge: "Il Regno dell'Arabia Saudita e gli Stati Uniti d'America annunciano l'accordo dei rappresentanti delle forze armate sudanesi e delle forze di supporto rapido su un cessate il fuoco in tutto il Sudan per un periodo di 72 ore”.

Una buona notizia in un paese in fiamme da 8 settimane. L’Onu ha approvato all’unanimità la proroga della missione per altri sei mesi e ha condannato gli attacchi alla popolazione civile. Il World Food ha denunciato l’ennesimo saccheggio dei depositi dove si trovavo beni alimentari, per sostenere 4milioni di persone. Una polveriera dove 19 milioni di persone tra cui 13 milioni di bambini vivono una crisi alimentare.

La nuova tregua tra l'esercito regolare di Khartum, guidato da Abdel Fattah al-Burhan e il gruppo paramilitare rivale delle Forze di supporto rapido, guidato dal vice presidente Mohammed Hamdan Daglo, arriva alla vigilia dell'avvio della conferenza internazionale dei donatori decisa per alleviare le sofferenze della popolazione civile sudanese e dei rifugiati nei Paesi vicini.