Gli svizzeri approvano la legge sulla neutralità climatica e la minimum tax per le multinazionali

Gli svizzeri hanno approvato con il 59,1% di voti favorevoli la legge che stabilisce che il Paese alpino dovrà raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Lo riferisce l'agenzia di stampa elvetica Keystone-Ats rendendo noti i risultati ufficiali della votazione. Dalle urne è inoltre emerso un chiarissimo sì - 78,5% di voti a favore - alla tassa minima del 15% per le grandi aziende. Approvata (61,9%) anche la proroga sino a fine giugno 2024 di alcune misure previste dalla legge sul Covid.

Tassa minima

Insieme a circa 140 Stati la Svizzera ha convenuto che i grandi gruppi di imprese attivi a livello internazionale devono pagare almeno il 15% di tasse. Il Consiglio federale e il Parlamento vogliono introdurre un'imposizione minima di questo tipo. L’attuazione avverrà mediante l’introduzione di un’imposta integrativa. Per il primo anno si stima che il gettito dell’imposta integrativa sia compreso tra 1 e 2,5 miliardi di franchi.

Neutralità carbonica

Approvato il disegno di legge che mira alla neutralità carbonica entro il 2050, anche se è troppo tardi per salvare i loro ghiacciai e se il primo partito del paese aveva chiesto di votare "no": Un progetto di compromesso, quello che ha superato il referendum che prevede di ridurre gradualmente il consumo di petrolio e gas naturale senza vietarli. In parallelo, la Svizzera dovrà incrementare la produzione da energie rinnovabili, come fotovoltaico e idraulico, e sostenere sistemi di riscaldamento più rispettosi del clima, come le pompe di calore.

Misure anti Covid

L'evoluzione del coronavirus resta imprevedibile e non si può escludere che possano emergere nuove varianti pericolose. Per questo motivo - si legge sul portale delle autorità svizzere - il Parlamento ha deciso di prorogare sino a fine giugno 2024 alcune misure previste dalla legge COVID-19. In caso di necessità, le autorità potranno così intervenire rapidamente per proteggere le persone particolarmente a rischio e il sistema sanitario. Resterà così possibile importare e impiegare medicamenti che prevengono un decorso grave della malattia, anche se non ancora omologati in Svizzera. La Confederazione potrà poi continuare a rilasciare un certificato COVID-19, soprattutto se dovesse essere nuovamente richiesto per recarsi all’estero. Potrà inoltre obbligare i datori di lavoro a proteggere le persone particolarmente a rischio, ad esempio consentendo loro di lavorare da casa.