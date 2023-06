Al Foro Italico, a Roma, l'evento che unisce gli atleti e gli appassionati di gaming

Il “World Taekwondo Grand Prix” spalanca le porte al Parco del Foro Italico dal 9 all'11 giugno 2023.

Una delle più importanti competizioni a livello internazionale, a cominciare dall'esibizione del Demo Team a Piazza di Spagna, quest'anno si presenta rinnovata grazie alla partnership tra Mkers S.p.A., prima società italiana del settore tra interconnessione sport tradizionali ed esports, ovvero i videogiochi di livello agonistico, e la Federazione Italiana Taekwondo (FITA).

Un grande passo in avanti per gli appassionati, teso a valorizzare i fruitori costanti delle piattaforme, e il riconoscimento del forte impatto culturale del gaming. Mkers e FITA sono consapevoli di relazionarsi con una enorme platea di appassionati e di iniziare un progetto innovativo per tutti gli appassionati di taekwondo e di Esports. Organizzato anche un villaggio del taekwondo, che farà da cornice alla kermesse sportiva diventata un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati e per chi si avvicina per la prima volta con curiosità al mondo del taekwondo.

Evento catalizzatore sarà l’area dedicata al gaming denominata "Gaming Dojang", dove lo stand offrirà l'opportunità di intrattenersi con giochi di combattimento, postazioni di realtà virtuale, simulatori di guida e tanto altro. Inoltre, sarà previsto un incontro con i Content Creator, durante il quale si potrà interagire con l'intero network del gaming composto da oltre di 40 talent. Obiettivo principale: esplorare le molteplici opportunità offerte all'interno dell'ecosistema dei giochi elettronici, coinvolgere gli appassionati di taekwondo, gli atleti, i giocatori e la community in generale utilizzando il gaming come strumento di interazione.

La manifestazione vedrà sfidarsi i migliori 32 atleti del ranking di ogni categoria olimpica, alla ricerca di quei punti decisivi per la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024. Tra gli atleti convocati dal direttore tecnico, Claudio Nolano, spicca il nome di Simone Alessio, fresco campione del mondo ai mondiali di Baku e primo atleta italiano nella storia a vincere la medaglia d'oro di un Grand Prix, lo scorso anno, che si presenterà da numero uno del ranking nella categoria -80 kg.