Tanti auguri al pirata dei caraibi. Oggi Johnny Depp compie 60 anni

In pochi lo ricordano nella serie televisiva “21 Jump street”, mentre per tutti è il pirata dei caraibi. Oggi Johnny Depp compie 60 anni e ha festeggiato a modo suo, con la sua passione di sempre: la chitarra, la musica. Ieri infatti era a Bucarest in Romania in concerto con i suoi Hollywood Vampires il gruppo con Alice Cooper e Joe Perry: "Wow, that's the largest happy birthday song I've ever heard. Beautiful, thank you", ha detto al microfono sul palco. "Una rockstar che ogni tanto fa dei film", l'ha definito Alice Cooper.

E dopo un periodo buio segnato dal processo intentato dalla ex moglie Amber Heard Johnny Deep festeggia non solo i suoi 60 anni ma anche la vittoria della causa e per aver ricevuto, dopo un anno, il milione di dollari richiesto nel patteggiamento dopo il processo per diffamazione.

A una vittoria personale si aggiunge una professionale: la notizia che la Disney potrebbe rilanciare la famosa serie I pirati del Caraibi richiamando Johnny Depp. Ma anche il successo del suo Jeanne du Barry, in cui interpreta la parte di re Luigi XV, che a maggio ha aperto il festival di Cannes con sette minuti di standing ovation per lui e il resto del cast.

Il prossimo appuntamento per i fan è il 2 luglio, con un concerto degli Hollywood Vampires, per la nona edizione del Marostica Summer Festival 2023, in Veneto, dove si esibiranno come prima e unica tappa. La tradizione degli Hollywood Vampires è quella di suonare un tributo sfrenato ai grandi eroi perduti della musica e al loro stesso materiale originale, pubblicato nel loro album in studio Rise.