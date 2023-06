Telefonata tra Meloni e Biden, il presidente Usa invita la premier alla Casa Bianca a luglio

La premier italiana Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, "nell'ambito dello stretto coordinamento con i principali alleati e partner a seguito dei recenti eventi in Russia". Lo comunica la Casa Bianca in una nota.

Il colloquio si è focalizzato sul sostegno all'Ucraina e sugli ultimi accadimenti in Russia. I due leader hanno ribadito il "sostegno incrollabile all'Ucraina".

Meloni e Biden si sono inoltre "coordinati sulla preparazione" del prossimo vertice Nato, l'11 e 12 luglio, che dovrà decidere su un eventuale rinnovo del norvegese Jens Stoltenberg alla guida dell'organizzazione atlantica.

Discussi, infine, i recenti sviluppi in Nord Africa. Una nota di palazzo Chigi riferisce che Biden "ha chiesto a Meloni lo scenario sull'impegno dell'Italia nel Mediterraneo, sulla collaborazione con l'Unione europea per la stabilità in Africa". “Grande attenzione è stata dedicata al quadro della crisi in Russia e al suo impatto legato alla presenza del gruppo Wagner in Africa” continua la nota.

Nel corso della telefonata Joe Biden ha invitato la premier italiana a Washington, a luglio.