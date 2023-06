Ponte del 2 giugno: piogge e tempo instabile sui 15 milioni pronti a partire

Il caldo non arriva e il ponte del 2 giugno si prevede all’insegna del tempo instabile e il maltempo pesa sui quasi 15 milioni di italiani in viaggio per il fine settimana lungo. A segnalarlo è l'Aeronautica militare che per la settimana registra un’anomalia negativa su tutto il Mediterraneo centro-occidentale e che farà sentire i suoi effetti maggiori sulle regioni centro-meridionali, isole maggiori incluse, dove il regime pluviometrico si manterrà al di sopra delle medie statistiche mentre le temperature rimarranno al di sotto su isole maggiori, appennino centro-meridionale e regioni centro-meridionali del versante adriatico e jonico.

E intanto è stata dichiarata l'allerta gialla per il maltempo oggi per dieci regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria e Toscana. Dopo l'alluvione scattano i divieti di balneazione in alcuni tratti di costa nel Ravennate, nel Cesenate e nel Ferrarese. La Regione precisa che è nella norma quasi tutta la costa romagnola. Qui il dettaglio dei tratti di mare con parametri non conformi .

Il tempo nel fine settimana del ponte del 2 giugno

Domani previsto sereno o poco nuvoloso fino a tarda mattinata, a seguire previsti addensamenti intensi associati a rovesci e temporali da isolati a sparsi più frequenti e probabili su Alpi e Prealpi nonché sui restanti rilievi e aree interne, per poi tornare sereno o poco nuvoloso in serata.

Anche Sabato 3 è previsto tempo instabile con rovesci e temporali nella notte e di nuovo in serata sulle pianure settentrionali, mentre durante le ore centrali i fenomeni interesseranno più direttamente i rilievi e le aree interne in genere con fenomeni più frequenti ed estesi al Centro-Nord. Domenica 4 e lunedì 5 giornate ancora all’insegna della diffusa instabilità, con rovesci e temporali anche nella notte e al primo mattino al centro-nord e fenomenologia meno estesa e frequente su isole maggiori e Sud peninsulare.

E se saranno 14,9 milioni gli italiani che approfitteranno della Festa della Repubblica per approfittare di un weekend lungo, o anche qualche giorno in più, fuori casa in vacanza sono “però molti gli indecisi fino all'ultimo momento a causa del meteo instabile”. Lo stima l'Osservatorio Turismo Confcommercio - Swg sul ponte del 2 giugno. "È sorprendente notare come, nonostante la lunghezza mediamente piuttosto ridotta del viaggio pianificato, il 67% del campione starà fuori casa 1 o 2 notti al massimo, 1 Italiano su 2 abbia scelto, come destinazione, una località fuori dalla sua regione di residenza e addirittura 1 su 10 una meta estera. Il mare stravince, scelto dal 36% degli intervistati, ma anche città, città d'arte e borghi totalizzano, complessivamente, un ottimo 27%. In buona posizione anche la montagna, con il 14% delle preferenze. Questi i dati". Va però notato che la propensione a partire che gli italiani manifestano oggi è inferiore, di circa 4 punti percentuali, a quella dichiarata solo un mese fa per la stessa ricorrenza, anche per l'incertezza del meteo che potrebbe scoraggiare le partenze.