Sinner si ritira dal Terra Wortmann Open di tennis per un fastidio muscolare

Jannik Sinner si ritira dai quarti di finale del torneo "Terra Wortmann Open" per un fastidio muscolare. Il tennista altoatesino, numero 9 del mondo e al quarto posto del seeding, è stato costretto a darla vinta al kazako Alexander Bublik, numero 48 del mondo, che conduceva l'incontro per 7-5, 2-0. A fermare il tennista azzurro è stato un problema muscolare alla gamba sinistra già durante il primo set, dopo un tentativo di recupero su una palla corta. Sinner ha provato a riprendere la gara ricorrendo allo stretching e all'intervento del fisioterapista, ma alla fine ha deciso di non proseguire l'incontro.

Il 14 giugno scorso Sinner aveva sconfitto proprio Bublik al torneo Atp 250 s'-Hertogenbosch, in corso in Olanda, per 6-4, 6-2. Il "Terra Wortmann Open", torneo Atp 500 con 2 milioni e 195.175 euro di montepremi, si disputa sui campi in erba di Halle, in Germania. Sinner da lunedì sarà numero otto al mondo e testa di serie al Torneo di Wimbledon, in programma sempre sull'erba dal 3 al 16 luglio. La speranza dei tifosi è che quella del tennista altoatesino sia soltanto una scelta precauzionale, dettata dal desiderio di dare il massimo a Wimbledon.