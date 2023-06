Tennis, il kazako Bublik conquista il Terra Wortmann Open battendo il russo Rublev

Il tennista russo naturalizzato kazako Alexander Bublik, numero 48 nel ranking Atp, conquista il torneo Atp 500 Terra Wortmann Open disputato a Halle, in Germania, sui campi d'erba. Decisiva la finale vinta per 6-3, 3-6, 6-3 in un'ora e 36 minuti di gioco contro il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 3 e al settimo posto del ranking mondiale.

Per Bublik è il primo titolo vinto sull'erba e il secondo e più prestigioso torneo della sua carriera su otto finali giocate, dopo il successo ottenuto un anno fa nell'Atp 250 di Montepellier. Da lunedì il kazako salirà al numero 26 del ranking mondiale. Il torneo Atp 500 Terra Wortmann Open mette a disposizione un montepremi da 2 milioni e 195.175 euro.