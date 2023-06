Tennis, Berrettini rinuncia al Queen's Championships per problemi agli addominali

Matteo Berrettini non parteciperà al Queen's Club Championships di tennis, nel corso del quale un anno fa ha vinto l'ultimo dei sette titoli Atp conquistati in carriera. Lorenzo Musetti resta dunque l'unico italiano nel main draw del torneo londinese, votato miglior Atp 500 della stagione nel 2015, 2016, 2018 e 2022. Berrettini ha conquistato il Queen's nelle ultime due edizioni e non è mai stato battuto nel corso del torneo, ma è stato costretto a rinunciare alla partecipazione a causa di un problema agli addominali. Invece di Berrettini ci sarà Wolf, ripescato come luckly loser. Sarà lui a disputarsi la gara d'esordio contro Emil Ruusuvuori, che ha sconfitto Jannik Sinner al Libéma Open di 's-Hertogenbosch.