Tennis, ranking Atp e Wta: Alcaraz torna in vetta, Sinner n.8. Swiatek sempre regina

Il ritorno sul trono. Quella appena conclusa è stata la settimana di Carlos Alcaraz che ha vinto al Queen's il suo primo titolo sull'erba. Grazie al trionfo su Alex De Minaur nella finale dell'ATP 500 londinese, il tennista iberico è tornato numero 1 del mondo. A Wimbledon ripartirà la sfida di Novak Djokovic, scivolato al n.2, che punta a diventare il primo giocatore nella storia a raggiungere le 400 settimane in carriera da numero 1 del mondo: finora ne ha trascorse in vetta al ranking ATP 389.

Per quanto riguarda gli italiani, Lorenzo Musetti è il settimo azzurro nell'era Open a entrare nella Top 15 del ranking ATP. Grazie al secondo quarto di finale consecutivo in due tornei sull'erba, Musetti ha scalato un'altra posizione in classifica rispetto alla scorsa settimana. E per la prima volta fa il suo ingresso tra i primi 15 del mondo, dove nell'era Open erano arrivati solo, tra i tennisti italiani, Adriano Panatta (4), Matteo Berrettini (6), Corrado Barazzutti (7), Jannik Sinner (8), Fabio Fognini (9) e Paolo Bertolucci (12). Eguaglia il best ranking Jannik Sinner, che torna numero 8 del mondo dopo i quarti a Halle. Scivola invece al numero 36 in classifica Matteo Berrettini, ancora fermo ai box per problemi fisici.