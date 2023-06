Tennis: sarà Casper Ruud a sfidare Nole Djokovic nella finale del torneo parigino

La finale per il titolo del singolare maschile al Roland Garros è decisa: si contenderanno il trofeo Novak Djokovic e Casper Ruud. E siamo alla sfida numero cinque tra i due.

Nelle semifinali odierne, l'attesa era tutto per lo scontro generazionale tra il 36enne Djokovic e Carlos Alcaraz, non solo di 16 anni più giovane ma anche numero uno del mondo. Inizialmente match abbastanza equilibrato con Djokovic che si aggiudica il primo set per 6-3, e Alcaraz il secondo con un sofferto 7-5. Purtroppo sull'1-1 del terzo lo spagnolo, colpito da forti crampi alle gambe e alle braccia, è obbligato a fermarsi. Dopo il "medical time out" il serbo si porta avanti 2-1, ma di fatto l'incontro prende una piega decisamente a favore di Nole, che sconfigge Alcaraz in quattro set per 6-3, 5-7, 6-1, 6-1, dopo tre ore e 15 minuti di partita. Djokovic raggiunge così la sua settima finale al Roland Garros.

A fine match, ha così commentato Nole: "A questo livello, l'ultima cosa che vuoi sono i crampi o un problema fisico, a fine match. È sempre difficile decidere se arrendersi o continuare nel suo stato. In ogni caso, grande rispetto per lui per il suo spirito combattivo. È giovane e ha molto tempo davanti a sé. Vincerà spesso questo torneo".