Tennis: Iga Swiatek vince per la terza volta l'open di Francia

Se la terra rossa del Philippe Chatrier potesse parlare altre lingue, oltre al francese ovviamente, parlerebbe polacco.

La 23enne Iga Swiatek vince, per la terza volta in carriera e la seconda consecutiva, il Roland Garros confermando, per chi non l'avesse ancora capito, di essere la regina su terra battuta del tennis femminile. La numero uno del mondo supera, in tre set, la tennista ceca Karolina Muchova, numero 43 Wta ed rivelazione del torneo di quest'anno, con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4 in 2 ore e 49 minuti di gioco. Un match lungo e faticoso, combattuto duramente da entrambe le parti.

E' il suo quarto successo in carriera in una prova del Grande Slam, dopo i due trionfi di Parigi nel 2020 e 2022, seguito dal successo agli Us Open dello stesso anno. E le sue lacrime a fine partita sono lacrime di felicità ma anche di sollievo.