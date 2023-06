Tennis: Alcaraz resiste a Djokovic due set, poi si infortuna e il serbo lo elimina

Il serbo Novak Djokovic sconfigge lo spagnolo Carlos Alcaraz in quattro set per 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 ed è il primo tennista a qualificarsi alla finale del Roland Garros. Djokovic, testa di serie numero 3, ribalta i pronostici battendo in semifinale la testa di serie numero 1 della classifica Atp e del tabellone, al termine di una gara durata tre ore e 15 minuti. Un infortunio all'inizio del terzo parziale condiziona Alcaraz per il resto dell'incontro.

Nella seconda semifinale si affronteranno il norvegese Casper Ruud (testa di serie numero 4) e il tedesco Alexander Zverev (testa di serie numero 22). Il Roland Garros è il secondo Slam del 2023 in corso sulla terra rossa parigina, con un montepremi da 49 milioni e 600mila euro.