Tennis: Parigi amara per Sinner, battuto in cinque set al secondo turno da Altmaier

Niente miracoli per oggi per Jannik Sinner. L'azzurro è stato sconfitto dal tedesco Daniel Altmaier, numero 76 del ranking Atp, con il punteggio di 6-7 (0-7), 7-6 (9-7), 1-6, 7-6 (7-4), 7-5 dopo cinque ore e 28 minuti. Lo stesso tedesco che gli aveva creato qualche problemino al debutto nello scorso Us Open, e che era stato superato dall'azzurro dopo un duro match spalmato su cinque set. Esattamente come oggi.

Ad inizio partita Sinner è sceso in campo consapevole delle sue capacità, convincente, superando facilmente il primo tie-break per 7-0, perdendo il secondo per 7-9, ma riuscendo comunque ad esprimere un ottimo servizio e alzando il livello di gioco. Vince agevolmente il terzo set, sbaragliando l'avversario. Purtroppo nel quarto set l'azzurro fallisce 2 match-point e il tedesco riesce ad allungare il match, dopo 4 ore e 13 minuti di partita. Nel quinto set la situazione sembra cambiata per l'italiano, numerosi errori, anche di rovescio, ed un atteggiamento incerto. Ora è Altmaier che sta giocando ad un livello davvero alto, meritandosi ampiamente la rimonta. Sul tre pari, il tedesco sembra condurre il gioco. Sinner deve assolutamente mantenere viva la fiammella dell'orgoglio, ma l'avversario non molla e c'è il break a suo favore sul 3-4. L'italiano sembra aver spento le batterie. Il tedesco è più vivace e reattivo, mentre l'italiano sembra essere meno aggressivo dell'inizio del match. Arriviamo all'ottavo game e Altmaier si porta sul 5-3. L'azzurro costretto a reagire, riesce a tenere il servizio seppure faticosamente: 5-4 per il tedesco che ora andrà al servizio per cercare di portarsi a casa la partita. Decimo game combattutissimo. Sinner arriva ai vantaggi e c'è il contro-break, padrone dello scambio riesce a portarsi sul 5 pari. Bellissima rimonta dell'azzurro. Undicesimo gioco, Sinner al servizio commette doppio fallo, il tedesco ritrova il suo rovescio lungolinea e si porta facilmente in avanti, altro break, 6-5 per lui. Al cambio di campo Altmaier al servizio di nuovo per il match. Un 12° game pazzesco con una rimonta incredibile dell'italiano che riesce a portarsi ai vantaggi con una serie di colpi botta e risposta. Il pubblico applaude continuamente, è in deliro. Al quinto match point il tedesco si porta a casa la partita per 7-5, giocando forse la sua miglior partita di sempre.