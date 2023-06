La tennista ucraina non le stringe la mano e Sabalenka rimarca: "Non sostengo Lukashenko"

La presa di distanza dall'aggressione russa all'Ucraina, dal fiancheggiamento di Minsk, dal presidente del suo Paese al fianco di Vladimir Putin. "Non sostengo la guerra. Non sostengo la guerra nel senso che non sostengo Lukashenko". Lo ha affermato la tennista bielorussa Aryna Sabalenka al Roland Garros, dopo aver vinto il quarto di finale contro l'ucraina Elina Svitolina, che al termine non le ha stretto la mano, venendo fischiata dal pubblico.