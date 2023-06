Tennis, Sinner batte Sonego e accede ai quarti

Jannik Sinner grazie all'ottava sfida tricolore (su otto) vinta in carriera nei derby tra connazionali ha staccato il pass per i quarti di finale del "Terra Wortmann Open" (ATP 500 - montepremi 2.195.175 euro) che si sta disputando sui campi in erba di Halle, in Germania.

In una partita molto combattuta il 21enne di Sesto Pusteria, n.9 del ranking e quarto favorito del seeding, ha battuto in rimonta per 6-7(4), 6-4, 6-4, in due ore e 52 minuti, Lorenzo Sonego, n.39 ATP.

Partita spettacolare tra l'altoatesino e il torinese, decisa da un break sul 3-3 nell'ultimo parziale. La palla che forse ha deciso la partita è stata una volée non giocata per una errata valutazione (il passante di Sinner era facilissimo, ma Sonego ha preferito lasciare, valutando la palla fuori, quando invece è caduta sulla linea). Si stava sull' 0-15 sul suo servizio.

Sinner ha chiuso l'incontro senza aver mai perso il servizio (ha salvato otto palle-break su otto). Per lui è il 33esimo quarto raggiunto in carriera, il nono in stagione (su dodici tornei disputati), il terzo sull’erba (negli ultimi tre tornei giocati su questa superficie).

L’Azzurro domani incontrerà Alexander Bublik; l'eccentrico tennista kazako, numero 48 del mondo, ha battuto in tre set il tedesco Jan-lennard Struff, numero 21 Atp, con il punteggio di 6-3, 6-7 (4), 6-3.