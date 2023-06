Jannik Sinner al torneo di Halle in Germania su erba, ha battuto il francese Richard Gasquet, numero 49 Atp. L'altoatesino ha avuto la meglio in tre set 6-3, 5-7, 6-2. Sinner, numero 9 del ranking, troverà al secondo turno un altro italiano, Lorenzo Sonego, numero 39 Atp, che si è sbarazzato per 6-2 3-6 6-2, del russo Aslan Karatsev, numero 45 Atp, ripescato in tabellone dopo il forfait dell'australiano Nick Kyrgios.