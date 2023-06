Tennis, Wimbledon: montepremi da oltre 50 milioni di euro. Parigi è alle spalle

Londra scalza Parigi e si prende il gradino più alto del podio tennistico. L'edizione dei Championships che inizierà lunedì vanta un montepremi di 52 milioni di euro con un incremento dell'11.2% rispetto all'anno scorso. Lo Slam parigino ha messo invece sul piatto 49.6 milioni di euro: cifra che era superiore a quella che l'All England Club aveva raccolto per l'edizione dell'anno scorso; quando però, va ricordato, il torneo non assegnava punti Wta e Atp come conseguenza della scelta di escludere dai tabelloni russi e bielorussi. Quest'anno gli organizzatori del torneo di tennis piu' importante del mondo sono tornati sui loro passi, un po' perche' le pressioni governative si sono attutite un po' perche' sara' pure Wimbledon ma un biennio con l'etichetta di esibizione di lusso con in piu' la minaccia di ulteriori sanzioni da parte di Wta e Atp qualora l'altola' nei confronti delle giocatrici e dei giocatori provenienti dai Paesi promotori della guerra in Ucraina fosse rimasto, non sarebbe stato accettabile.

Sul campo fari puntati su Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, rispettivamente prima e seconda testa di serie del torneo: la loro vicenda sportiva è ferma a Parigi quando lo strabordante spagnolo si è fermato stroncato dai crampi mentre stava dominando il serbo. Le prospettive inglesi per i duellanti sono diverse: l'iberico, dopo il successo al Queens, che ha messo in mostra quanto sia migliorato sull'erba, mira a scrivere per la prima volta il suo nome nell'albo d'oro del torneo: fatto che avrebbe un peso specifico enorme. Nole, dal canto suo, guarda alla stagione come quella in cui può di nuovo ambire alla conquista del Grande Slam: e i Championships rappresentano per lui il terzo passo verso la conquista di questo obiettivo. Il fatto poi che gli organizzatori non lo abbiano inserito nel video promozionale dell'evento puo' rappresentare per lui, sempre attento a questi dettagli, un ulteriore sprone. Chi potrebbe inserirsi in questo duello? Il sorteggio dei tabelloni domani ci dirà qualcosa in più, ma sperando in un exploit di Sinner, occhio ad Alexander Bublik, vincitore qualche giorno fa ad Halle, superando nei quarti proprio l'altoatesino, ritiratosi all'inizio del secondo set: quello del russo naturalizzato kazako è un talento fino a qui non troppo sbocciato che invece proprio sull'erba, superficie irregolare per definizione, pare aver trovato il modo di esprimere la propria irregolarità.