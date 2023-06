Tienanmen 34 anni dopo. La polizia di Hong Kong arresta gli artisti alla vigilia dell'anniversario

Proibito ricordare quella pagina sanguinosa della storia. Vietata la memoria anche attraverso produzioni artistiche o veglie a lume di candela.

E' così che alcuni artisti, almeno quattro, sono stati arrestati a Honk Kong alla vigilia dell'anniversario della repressione di piazza Tienanmen che cade domani.

Dal 2020 la Cina ha imposto all'ex colonia britannica una legge sulla sicurezza nazionale, chiedendo alle autorità di sopprimere tutti gli eventi pubblici dedicati ai fatti sanguinosi di quel 4 giugno del 1989.

Impossibile però dimenticare quella rivolta di popolo, con la quale migliaia di studenti, lavoratori e intellettuali chiesero più libertà e democrazia, impossibile dimenticare come fu repressa nel sangue, segnando per sempre la storia del grande Paese asiatico. Secondo alcuni i morti furono migliaia, ma non si hanno conferme.

Su ordine di Deng Xiao Ping e del primo ministro Li Peng soprannominato il “macellaio di Tienanmen”, i carri armati invasero la piazza rossa di Pechino, in cui fu scattata la foto simbolo di quel giorno: un giovane uomo chiamato il “ribelle sconosciuto” sfidò in solitudine decine di carri armati in fila davanti a lui. Non si è mai saputo che fine abbia fatto.

Oggi, dopo 34 anni, quella pagina violenta fa ancora male. "Ricorda il 4 giugno! Gente di Hong Kong, non abbiate paura di loro!” ha urlato uno degli artisti mentre entrava nel furgone della polizia. Almeno altri tre sono stati portati via, ma le autorità non hanno confermato. Lo riporta Afp.