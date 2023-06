Europa League: tifosi romanisti aggrediscono l'arbitro Taylor all'aeroporto

La finale Siviglia-Roma di Europa League, disputata ieri sera a Budapest, e vinta dagli spagnoli ai rigori, lascia dietro di sé uno strascico di polemiche e rischia di costare caro allo Special One, particolarmente arrabbiato per come l'arbitro Anthony Taylor ha diretto la partita. Numerosi gli episodi contestati e dubbi che, secondo il mister e i tifosi giallorossi, hanno portato alla sconfitta della squadra capitolina. Lo stesso Mourinho, dopo la conferenza stampa, sembra aver insultato l'arbitro e i suoi assistenti esclamando: "Siete una disgrazia, una vergogna".

Ed oggi l'arbitro Anthony Taylor, mentre si trovava in aeroporto a Budapest, insieme alla famiglia, ha subìto una pesante aggressione (e non solo verbale), da parte di alcuni tifosi giallorossi che lo hanno riconosciuto. Tutto è accaduto poco dopo le 19. L'arbitro, di ritorno in Inghilterra, è stato affrontato con insulti, cori e fischi. Qualcuno ha provato anche a lanciare degli oggetti, che non hanno colpito nessuno. Il tutto a seguito delle decisioni prese dal giudice di gara nella lunghissima ed estenuante partita finita ai rigori. Numerosi i video postati sui social dai tifosi che cristallizzano questi momenti di tensione. L'arbitro, visibilmente scosso, ha cercato di difendere con le braccia la figlia, ed alla fine lui e la famiglia, sono stati protetti da una scorta di agenti che lo hanno accompagnato in una zona sicura.

gettyimages Sevilla FC v AS Roma - Finale UEFA Europa League 2022/23

Non è solo Mourinho a puntare il dito contro il fischietto inglese. A seguito delle forti polemiche post partita, anche il general manager giallorosso, Tiago Pinto, ha deciso di commentare quando successo: "Ci congratuliamo con il Siviglia per il loro successo, la loro squadra ha lottato duramente, ma voglio dire con chiarezza a nome del club che la condotta arbitrale non è stata all'altezza di una finale" sottolineando il mancato rigore per la Roma e il rosso, non dato, a Lamela. La stampa estera, invece, ha duramente condannato la Roma e in particolare l'operato del suo mister che definiscono "orribile", a causa delle accuse nei confronti dell'arbitro Taylor.