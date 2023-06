Titan, la mamma del ragazzo morto: "Aveva portato il cubo di Rubik, voleva battere il record"

Oltre a Suleman e a suo padre Shahzada Dawood, uomo d'affari britannico proveniente da una delle famiglie più facoltose del Pakistan, altre tre persone sono morte a bordo del sommergibile : Stockton Rush , il 61enne CEO di OceanGate che possedeva il Titan, l'uomo d'affari britannico Hamish Harding , 58 anni, e Paul-Henry Nargeolet , 77 anni, un ex sommozzatore della marina francese e famoso esploratore.

Alla Bbc, la donna ha detto che Suleman aveva fatto domanda per il Guinness World Records e che il padre, Shahzada, aveva portato una videocamera a bordo del Titan per catturare il momento.

Ansa/NPK

In una combo i cinque passeggeri morti a bordo del Titan: in alto Hamisc Harding, Suleman Dawood e Shahzada Dawood; in basso Stockton Rush, Paul-Henry Nargeolet.