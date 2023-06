Titan, si analizzano i file audio inviati dalla nave madre al sommergibile prima dell'implosione

La Guardia Costiera degli Stati Uniti ha annunciato ieri di aver convocato una commissione, che avrà il compito di stabilire le cause della tragedia e fornire elementi utili per eventuali sanzioni civili o penali.

Anche il Canada è impegnato nelle indagini per stabilire la cause del disastro. Sabato scorso gli investigatori canadesi sono saliti a bordo della nave madre, la Polar Prince, per raccogliere i dati di viaggio della nave e analizzare tutti i sistemi della Polar che possono contenere informazioni utili. "La nostra missione non è attribuire la colpa, ma piuttosto scoprire cosa è successo e perché e determinare cosa deve cambiare per ridurre la possibilità o il rischio di tali eventi in futuro", ha affermato Kathy Fox, presidente del Transportation Safety Board del Canada. Anche la Royal Canadian Mounted Police sta indagando sull'incidente e ha affermato che sta esaminando se "le leggi penali, federali o provinciali potrebbero essere state violate".

Le comunicazioni tra il sommergibile e la nave madre saranno esaminate a stretto giro. Si tratta di messaggi di testo scambiati ogni 15 minuti, secondo l'archivio web di OceanGate Expeditions.