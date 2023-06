Toronto festeggia la sua prima volta: la nuova sindaca ha origini cinesi

Ha origini cinesi la nuova sindaca di Toronto: Oliva Chow, 66 anni, ha trionfato in una corsa che ha visto ben 101 candidati e, nel suo discorso di ringraziamento, ha promesso in particolare di tassare maggiormente i proprietari più ricchi e di sostenere gli inquilini in una città dove la crisi degli alloggi è particolarmente acuta.

Nata a Hong Kong, Chow ha parlato delle sue radici di immigrata, ricordando di essere arrivata in Canada all'età di 13 anni. La città più popolosa del Canada è un luogo "dove una ragazza immigrata può trovarsi di fronte a voi come nuovo sindaca". "Toronto è un luogo di speranza, di seconde opportunità", ha aggiunto.

È la seconda volta in otto mesi che i torontini votano per un sindaco, dopo le improvvise dimissioni del primo cittadino in carica, John Tory. L'elezione è stata indetta dopo che Tory, 68 anni, conservatore moderato, si è dimesso a febbraio, poche ore dopo che il quotidiano Toronto Star h ariferito che aveva avuto una relazione con una collaboratrice di 31 anni durante la pandemia di Covid-19. Pochi mesi prima, Tory aveva conquistato un terzo mandato, ottenendo oltre il 60% dei voti. Chow assume la carica di sindaca in una città di 2,7 milioni di abitanti che sta lottando con l'impennata dei prezzi degli affitti, un enorme deficit di bilancio e problemi di sicurezza pubblica.