Tre italiani voleranno nello Spazio con Virgin Galactic

Si tratterà di un volo suborbitale: si arriverà cioè fuori dall'atmosfera e si scenderà dopo alcuni minuti. Partenza e arrivo avverranno dal New Mexico, dove si trova lo spazioporto Spaceport America di Virgin Galactic. La missione era stata presentata un paio di anni fa ma era poi stata rinviata a data da destinarsi per problemi tecnici che avevano imposto lo stop ai voli per l'azienda statunitense.