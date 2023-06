Volano stracci nella Silicon Valley, Elon Musk promette a Mark Zuckerberg la mossa del tricheco

Elon Musk ci ha abituati alle dichiarazioni più strambe e ardite a mezzo Twitter. Quella che sta facendo discutere in queste ore chiama in ballo l'altro “bambino d'oro” della Silicon Valley: Mark Zuckerberg.

Tutto nasce da un tweet in cui il giovane e intraprendente investitore Mario Nawfal scrive che Meta sta mettendo a punto un social con caratteristiche molto simili a Twitter. Un'applicazione che potrebbe chiamarsi “Threads” . Non stupirebbe, considerato che Zuckerberg da anni ormai non crea vera innovazione ma insegue quelle degli altri. A quel tweet risponde il fondatore di Tesla e oggi proprietario di Twitter: “Sono pronto per una sfida in gabbia, lol”