Trovati i resti dell'attore Julian Sands, era sparito cinque mesi fa nelle montagne della California

I resti umani trovati nelle montagne della California sono quelli dell'attore britannico Julian Sands, scomparso durante un'escursione a gennaio sulle montagne innevate vicino a Los Angeles. Lo riferisce la Cnn citando la polizia, tre giorni dopo il ritrovamento dei resti da parte di alcuni escursionisti. "Il processo di identificazione per il corpo trovato sul Monte Baldy il 24 giugno 2023 è stato completato ed è stato identificato positivamente come Julian Sands, 65 anni. La modalità della morte è ancora oggetto di indagine, in attesa di ulteriori risultati dei test", ha dichiarato il dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino in una nota.

L'attore, di origini britanniche, meglio conosciuto per il suo ruolo nel film premiato con l'Oscar "A Room with a View" (Camera con vista), era un appassionato alpinista ed escursionista. È stato dichiarato disperso la sera di venerdì 13 gennaio, dopo che era andato a fare un'escursione in solitaria nella Baldy Bowl Wilderness Preserve delle montagne di San Gabriel. Una squadra di ricerca è stata ritirata dopo 24 ore a causa del rischio di valanghe e per le pessime condizioni del sentiero.

Sands, in un'intervista del 2020 con il quotidiano The Guardian, si è descritto come più felice quando era "vicino a una vetta in una gloriosa mattina fredda". Ha anche ricordato un incontro con la morte durante una scalata sulle Ande nei primi anni '90, quando fu sorpreso da una tempesta sopra i 6mila metri di altitudine con altri tre alpinisti. "Eravamo tutti in una brutta situazione", ha raccontato. "Alcuni ragazzi vicini a noi sono morti. Siamo stati fortunati."

Nato in Inghilterra, terzo di cinque figli e formatosi al Lord Wandsworth College nell'Hampshire, Sands ha iniziato la sua carriera con ruoli secondari in film come "Oxford Blues", nel ruolo del rivale romantico del protagonista Rob Lowe, e "The Killing Fields", interpretando un giovane corrispondente di guerra in Cambogia. Sands si è trasferito in California negli anni '80 dopo il successo di "A Room with a View", una storia d'amore del periodo edoardiano in cui è stato scelto come protagonista accanto a Helena Bonham Carter. Basato sull'omonimo romanzo di E.M. Forster del 1908, ambientato in Inghilterra e in Italia, il film del 1985 è stato candidato a otto Oscar, tra cui quello per il miglior film.

Aveva un talento per il genere horror, Sands, che ha anche interpretato il ruolo di un figlio di Satana nel thriller soprannaturale del 1989 "Warlock" e il suo sequel "Warlock: The Armageddon". Ha interpretato un esperto di ragni nella commedia del 1990 "Arachnophobia", un chirurgo contorto e ossessionato in "Boxing Helena" del 1993 e il ruolo principale nella versione cinematografica del 1998 de "Il fantasma dell'opera".

È anche apparso in più di due dozzine di serie televisive, tra cui "Smallville" nei panni del padre biologico di Superman, Jor-El. Negli ultimi anni, Sands ha trovato il successo in spettacoli teatrali in cui ha recitato poesie di Harold Pinter, John Keats e Percy Shelley, l'ultimo dei quali ha interpretato nel thriller psicologico del 1986 "Gothic".

Jodie Foster è stata la sua accompagnatrice agli Academy Awards nel 1989, la notte in cui ha vinto la sua prima statuetta come miglior attrice per "The Accused". I due hanno recitato insieme nel film indipendente del 1987, poco visto, "Siesta". Sands ha avuto un figlio dalla sua prima moglie, la giornalista Sarah Harvey.