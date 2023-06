Trump ammette di non aver declassificato "informazioni segrete", la CNN pubblica le intercettazioni

L'incriminazione di un ex presidente degli Stati Uniti con accuse federali non ha precedenti Storia americana, il caso è reso ancor più straordinario dal fatto che Trump è ancora il candidato favorito, all'interno del suo partito, per la prossima nomina presidenziale. Trump ha dato notizia della sua incriminazione con una dichiarazione in tre parti sulla sua rete di social media, Truth Social.



Gli investigatori hanno sequestrato circa 13.000 documenti dalla tenuta di Trump a Mar-a-Lago, a Palm Beach, Florida, quasi un anno fa. Cento sono stati contrassegnati come classificati.

Trump ha precedentemente affermato di aver declassificato quei documenti mentre era presidente, ma i suoi avvocati si sono rifiutati di presentare questa argomentazione in tribunale. “Sono un uomo innocente” ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social ieri, dopo aver annunciato di essere stato incriminato.

L'avvio di una campagna di raccolta fondi

Trump ha iniziato una nuova campagna di raccolta fondi. In una mail inviata ai suoi sostenitori l'ex presidente Usa ha esordito dicendo che "Stiamo vedendo la nostra Repubblica MORIRE davanti ai nostri occhi", poiché "il consigliere speciale nominato da Biden mi ha INDICATO in un'altra caccia alle streghe riguardo a documenti che avevo il DIRITTO di declassificare come presidente degli Stati Uniti". Ha poi aggiunto: "Per favore, dai un contributo per stare pacificamente dalla mia parte oggi e dimostrare che NON cederai MAI il nostro Paese alla sinistra radicale", suggerendo contributi tra i 24 e i 250 dollari. Anche il Comitato nazionale repubblicano ha inviato un messaggio di raccolta fondi, dicendo che "è ORA il momento per ogni PATRIOTA come te di inviare un chiaro messaggio che questa ingiustizia è inaccettabile". A marzo, quando Trump era stato accusato di aver versato denaro in nero ad una ex pornostar, la raccolta fondi aveva raggiunto i 4 milioni di dollari in 24 ore e in due settimane aveva toccato i 15 milioni di dollari.