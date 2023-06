Trump: "Corro anche se mi condannano, è un atto politico contro di me"

Donald Trump parte all'attacco: obiettivo restare in sella alla corsa alla Casa Bianca del 2024 per il Partito Repubblicano.

Nei suoi primi comizi dopo l'incriminazione della giustizia federale per aver conservato documenti top secret, l'ex presidente americano si scaglia contro il dipartimento di Giustizia, l'Fbi e l'amministrazione Biden.

Nell'aereo che lo portava dalla Georgia alla Carolina del Nord, Trump ha detto al sito Politico che non intende abbandonare la corsa alle presidenziali, neanche in caso di condanna. "Non mollerò mai". "Non ho fatto nulla di male", ha ribadito. "Non sono mai stato incriminato in vita mia. Adesso due volte in due mesi, è un atto politico", ha ribadito il tycoon.

A Donald Trump non è legalmente proibito candidarsi alla presidenza dal carcere o come condannato, ma una candidatura di questo tipo rappresenterebbe comunque un test impegnativo per il sistema politico e legale del Paese, sottolinea Politico.

"Non sarò mai arrestato. Non smetterò mai di combattere per voi", ha affermato prendendo la parola alle convention repubblicane in Georgia e Carolina del Nord.

E “Se sarò eletto metterò fine alla guerra in Ucraina. Sono l'unico che può impedire il terzo conflitto mondiale”, ha affermato il tycoon che i sondaggi danno al primo posto tra i candidati repubblicani per le elezioni.

Poi l'affondo alla “sinistra marxista” che "usa ancora lo stesso corrotto dipartimento di Giustizia, la stessa corrotta Fbi, barano, sono corrotti - dice. Questi criminali non devono essere premiati. Devono essere sconfitti. Li dovete sconfiggere. Perché non attaccano me ma attaccano voi e io cerco di frappormi", ha dichiarato.