Tumori del sangue, Ail: mezzo milione di malati. E' fondamentale sostenere la ricerca scientifica

I dati dell'Associazione raccontano che in un anno sono stati investiti oltre 20 milioni di euro in ricerca, assistenza ai pazienti e caregiver e per sensibilizzare e informare i pazienti e l'opinione pubblica, di cui quasi l'80% in ricerca, assistenza e sostegno ai centri ematologici. Oltre 5 milioni utilizzati per finanziare 114 studi in Italia e 3,4 milioni per contribuire alle spese di funzionamento dei Centri di ematologia e di trapianto di cellule staminali.

L’impegno di Ail

“Nel corso degli anni, grazie alla ricerca finanziata anche da Ail, le terapie sono diventate sempre più efficaci e in un futuro prossimo ne arriveranno certamente di nuove, capaci di offrire una qualità di vita sempre migliore ai pazienti” spiega Giuseppe Toro, Presidente Nazionale Ail. “Il costante supporto alla ricerca scientifica si traduce in un'alleanza virtuosa con le società scientifiche che operano in campo ematologico. Siamo molto orgogliosi che quest'anno, per la prima volta Ail ha messo a disposizione un finanziamento di 150.000 euro per sostenere progetti di ricerca indipendente nel campo delle malattie del sangue, presentati proprio in occasione della Giornata Nazionale. - continua il dott. Toro - Oggi sono 83 le sezioni Ail in Italia con oltre 15 mila volontari. Tra i progetti futuri, a cui teniamo moltissimo, c'è il potenziamento del sostegno psicologico rivolto a pazienti, famiglie e caregiver in tutta Italia. La salute mentale del paziente e della famiglia che lo assiste sono infatti fondamentali per garantire l'adesione alle cure e per superare il senso di solitudine e isolamento che spesso vivono i malati e i caregiver. Per affrontare l'accettazione della diagnosi e il cambiamento che investe la propria vita è indispensabile per un malato l'aiuto di uno psico-oncologo, una figura professionale riconosciuta e specializzata che affianca il paziente e la famiglia nel percorso di cura, offrendo ascolto, comprensione e supporto. Dal 2020 Ail offre inoltre un servizio di consulenza psicologica telefonica attivo ogni mercoledi'".