Tunisia. Saied: "Non siamo guardia frontiera di altri paesi"

"La Tunisia non farà mai da guardia di frontiera" di altri Paesi. Lo ha detto il presidente tunisino, Kais Saied nel corso di una visita a a Sfax, la città tunisina da tempo divenuta il principale punto di partenza dei barconi verso l'Italia. "Siamo tutti africani. Questi migranti sono nostri fratelli e li rispettiamo, ma la situazione in Tunisia non è normale e dobbiamo porre fine a questo problema. Rifiutiamo qualsiasi trattamento disumano di questi migranti che sono vittime di un ordine mondiale che li considera come 'numeri' e non come esseri umani, ma l'intervento su questo fenomeno deve essere umanitario e collettivo, nel quadro della legge" ha poi aggiunto Sayed che domani riceverà la visita di Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen assieme al primo ministro olandese Mark Rutte.

Meloni, von der Leyen e Rutte saranno a Tunisi in cerca di collaborazione sui rimpatri, dopo il via libera al patto Ue su migrazione e asilo. Sullo stesso tavolo anche il tema degli aiuti del Fondo Monetario alla Tunisia. "C'è un modo solo per risolvere il problema per tutti ed è controllare le frontiere esterne", aveva sottolineato Meloni dopo il raggiunto accordo, nonostante il voto contrario di Ungheria e Polonia, pensando soprattutto sulla possibilità di poter rinviare i migranti non solo nei loro paesi di origine, ma anche nei paesi di transito considerati 'sicuri'. La prima opzione è proprio la Tunisia, un paese in profonda crisi economica, con tassi di disoccupazione altissimi e dove il presidente Saied, da tempo e a dispetto delle sue stesse parole di ieri, ha additato come responsabili della crisi proprio i migranti venuti dai paesi subsahariani.

Con la dichiarazione di Sfax, lo stesso luogo da cui vengono le vergognose immagini girate un mese fa di centinaia di morti insepolti, Saied si prepara a sedere al tavolo delle trattative con l'Europa, alla quale chiederà un trattamento 'alla turca': miliardi di euro per fermare la corsa dei disperati verso il nord del mondo. Nel 2016 Bruxelles promise di dare ad Ankara 6 miliardi di euro per aiutare ad accogliere i siriani, oltre alla liberalizzazione dei visti per i cittadini turchi.