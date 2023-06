La morte di Giulia: tutte le contraddizioni e gli errori commessi dal fidanzato-assassino

Già dal primo racconto Impagnatiello fornisce una versione dei fatti traballante, tanto che la Pm Alessia Menegazzo premette: "Il racconto dell'indagato, già nella prima fase, non appariva credibile, in quanto caratterizzato da numerose contraddizioni, e sarà in seguito smentito dai successivi accertamenti".

Ma è a quanto emerge dal lungo interrogatorio che ha preceduto la sua confessione che bisogna guardare per cogliere appieno le contraddizioni di questo barman 30enne nel portare a termine il suo malefico piano: uccidere con le sue mani l’indifesa fidanzata colpevole, ai suoi occhi, di non renderlo libero di vivere la storia con un’altra ragazza che portava avanti da un anno.

La personalità, la doppia vita, la spietatezza. Sono tanti gli aspetti della personalità di Alessandro Impagnatiello , lucido assassino reo confesso della compagna 29enne Giulia Tramontano , incinta di 7 mesi, che in queste ore vengono messi sotto la lente di ingrandimento per ragionare, capire, cercare di spiegare.

L’odore di benzina

Uno degli elementi che colpiscono gli inquirenti è il forte odore di benzina subito dopo la denuncia di scomparsa di Giulia, fatta dallo stesso Impagnatiello.

I carabinieri vanno a casa della vittima e del compagno "e in quella occasione hanno constatato che l'autovettura in uso al barman emanava un forte odore di benzina proveniente dal bagagliaio. A dire dell'indagato, tale odore era dovuto allo sversamento del combustibile contenuto in una bottiglia in precedenza utilizzata per il rabbocco del suo ciclomotore e non più presente perché smaltita. Inoltre anche all'interno dell'abitazione gli operanti riscontravano un persistente odore di benzina proveniente dallo zaino".

I guanti di lattice

Sempre nello zaino "venivano rinvenuti guanti in lattice blu, che l'Impagnatiello riferiva essersi procurato per lavare i piatti a mano in quanto la lavastoviglie era rotta. I guanti erano stati altresì notati qualche ora prima... dall'amante... nel pomeriggio del 28 maggio fuoriuscire dallo zaino".

I messaggi e le telefonate

L'amante di Impagnatiello riceve dei messaggi dal cellulare di Giulia Tramontano che le scrive di non essere stata "sincera - racconta la donna - e di lasciarla in pace e che voleva tornarsene a casa (penso intendesse a Napoli). Dopo di che Giulia non ha più risposto a nessun messaggio in chat -continua la ragazza- e ho provato a contattarla telefonicamente ma senza ricevere risposta in quanto partiva la segreteria telefonica".

La giovane chiama quindi Alessandro che le dice prima che Giulia è a letto a dormire poi, alla richiesta di inquadrarla con la telecamera del telefono, cambia versione "asserendo che Giulia non è in casa in quanto avrebbe passato la notte da un'amica e che in quel momento stesse dormendo". Quando l'amante gli chiede come facesse a sapere che dormiva visto che non era in casa la risposta è stata "che era solita addormentarsi presto".

"E' evidente il cambio di registro utilizzato da Giulia nei messaggi, rispetto al tenore della conversazione avuta poco prima con l'amante del compagno, scrive la pm - ed è verosimile che l'autrice di questi messaggi non sia Giulia ma Impagnatiello, anche in virtù del fatto che nel testo viene accennata alla volontà di Giulia di tornare a casa sua, evidentemente al fine di precostituire la giustificazione dell'allontanamento".