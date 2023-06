Tutte le squadre italiane che giocheranno in Europa l'anno prossimo

La Fiorentina, dopo la delusione della finale persa al 90', potrebbe partecipare nuovamente alla Conference League. La classifica della Juventus, infatti è sub iudice e una nuova penalizzazione è molto probabile, dipende tutto dalla decisione dall'Uefa, l'esclusione dei bianconeri aprirebbe la porta ai viola per una nuova avventura in Conference. Quindi al momento le squadre sicure di partecipare alle coppe europee sono 7.

Napoli, Lazio, Inter e Milan disputeranno la Champions League, Atalanta e Roma l’Europa League, la Juventus, con il settimo posto ma al netto di sanzioni europee, sarebbe in Conference League. La Fiorentina di Italiano è ottava e al momento sarebbe fuori dalla Conference, ma chissà che il prossimo anno possa ancora partecipare e cercare di vincere una coppa che quest'anno ha solo sfiorato.