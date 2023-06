L'arcivescovo di Mosca: "Zuppi a Kiev, molto importante. Ora lo aspettiamo in Russia"

"Mi sembra importante che il cardinale Zuppi sia andato a Kiev e possa venire anche qui a Mosca, quando sarà. Molto importante. Non era affatto scontato", dice al Corriere della sera l'arcivescovo di Mosca Paolo Pezzi.

Rispetto alle difficoltà della mediazione del Vaticano, l'arcivescovo afferma: "Certo adesso, con queste azioni che si ripetono da una parte e dall'altra, ogni dialogo possibile appare difficile, tutto sembra volgere al peggio. Però ho imparato a guardare in positivo anche i più piccoli segni disperanza. Sia da parte di Zelensky sia del Cremlino avevo letto dichiarazioni molto negative intorno a una possibile mediazione. E in una situazione così stagnante, che l'inviato del Papa sia andato in Ucraina e abbia avuto l'ok dal Cremlino per venire a Mosca è un segno che di per sé non va sottovalutato. È un dato in controtendenza, un segnale di porte aperte".

Alla domanda se Zuppi potrà incontrare Putin, Pezzi risponde: "Il portavoce del Cremlino ha detto che non era previsto, ma se questo significhi che non accadrà, non lo so. Sul fronte dei prigionieri - sottolinea poi - il Papa già da molti mesi riesce ad avere dei risultati. La mediazione della Santa Sede è l'unica che sia arrivata o ottenere scambi di prigionieri. La visita del cardinale Zuppi e l'impegno umanitario sono due fiammelle che fanno un po' di luce nel buio pesto. Non sono un sognatore, sono cosciente delle difficoltà, ma non mi interessa. Mi interessano quelle piccole luci".

Ambasciatore ucraino in Vaticano: fermo sostegno alla missione di Zuppi

"L'Ucraina prende molto sul serio la missione" del cardinale Matteo Zuppi, che ieri è stato a Kiev per incontrare il presidente ucraino, Volodymyr Zelensy, come emissario di Papa Francesco: lo ha tenuto a sottolineare l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash, ospite di 'Start' su Sky Tg24. Il diplomatico ha detto che il governo di Kiev "è a favore di questo tipo di iniziative: la guardiamo come una missione, missione connessa con la Chiesa cattolica, autorità morale tra le più influenti al mondo e seguita in tutto il mondo".

L'ambasciatore ucraino ha augurato i migliori auguri di pronta guarigione a papa Francesco, di nuovo ricoverato al Gemelli e ha detto che "il mondo ha bisogno di lui". E alla luce della missione del cardinale Zuppi ieri a Kiev, ha sottolineato quanto sia "importante per l'Ucraina che la Santa sede venga compresa in qualsiasi negoziato" per la pace in Ucraina.