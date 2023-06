Ucraina, il presidente del Brasile Lula: "Convincere Putin e Zelensky che serve la pace"

Spendere miliardi di dollari in una guerra "non necessaria" non è giusto: bisogna smettere di sparare e iniziare a parlare. Il presidente brasiliano Luis Inacio Lula da Silva in conferenza stampa a Roma ha parlato della guerra in Ucraina. "Noi non vogliamo una nuova guerra, non vogliamo nessuna guerra", ha detto, segnalando di aver parlato molto di questo con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con papa Francesco. "Sono d'accordo con papa Francesco: bisogna mettere gli attori su un tavolo negoziale, bisogna smettere di sparare e iniziare a parlare", ha detto ancora Lula. "Tutti e due pensano che possono vincere. Ma ci sono persone che muoiono per questa guerra", ha detto il leader brasiliano. "Bisogna scegliere chi sono gli attori che possono aiutare. Se i due paesi scegliessero delle persone con autorità per trovare una via d'uscita" sarebbe utile, ha detto ancora Lula. "Non possiamo lasciare che questa guerra sia infinita: bisogna porre fine a questa guerra, subito". Un accordo di pace nel conflitto russo-ucraino non sarebbe una resa, ha concluso, proponendosi per una mediazione: "Un accordo di pace è qualcosa che fa sì che tutti gli attori coinvolti possano guadagnare qualcosa, possano vincere qualcosa". "Chi sa cosa è necessario per arrivare a un accordo, sono solo gli ucraini e i russi. Non altri", ha detto ancora il presidente brasiliano. La guerra - per Lula - non doveva iniziare e il Brasile ha condannato l'occupazione. Ma "oggi il gioco è diverso, ci sono morti e distruzioni. La prima cosa da fare è convincere alle parti a smettere la guerra. Poi sedersi, e le parti devono dire cosa vogliono e si deve trovare un compromesso".

Nella sua visita di Stato, Lula ha incontrato ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Sono venuto a ristabilire rapporti dopo tanti anni in cui Italia e Brasile si sono allontanati. Ho saputo ieri che sia Meloni che Mattarella non conoscono il Brasile e lo trovo strano. Non abbiamo mai ricevuto una visita dei due governanti attuali, ho invitato entrambi a visitare il Brasile e spero che vengano presto", ha detto. "Oso dire che il Brasile è il Paese col più alto numero di italiani dopo l'Italia: abbiamo più di 600mila italiani naturalizzati brasiliani e più di 30 milioni di abitanti discendenti da italiani", ha aggiunto, ricordando che tra i due Paesi vi è un rapporto di "fratellanza".

Ansa Il presidente del Brasile Lula con Giorgia Meloni

“Meloni intelligente, speriamo funzioni per l'Italia” "Giorgia presiederà il G7 il prossimo anno e il Brasile il G20, avremo così la possibilità di incontrarci diverse volte e rafforzare i rapporti tra Brasile e Italia, cercando anche di stabilire rapporti più stretti tra Unione europea e Sud America", ha detto il presidente del Brasile, all'indomani del suo colloquio con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Quando un capo di Stato si incontra con un altro, non entra in gioco la questione ideologica. Quando incontro la presidente del Consiglio italiano non mi importa che posizioni abbia, ci vediamo per parlare di cosa fare perché entrambi i Paesi possano tutelare i loro interessi e guadagnare". "Possiamo collaborare nel settore universitario, scientifico. E' così che ci parliamo quando ci incontriamo anche se siamo su posizioni diverse politiche", ha concluso, "quando incontro un capo di governo e di Stato lo faccio col rispetto di un leader eletto. Altra cosa quando scelgo gli amici con cui bere del vino o andare a cena".

L'incontro col Papa: “Sembra un trentenne” "Oggi per me papa Francesco è la più importante autorità politica sul pianeta Terra", ha detto il presidente del Brasile che ieri ha incontrato il Pontefice. "L'ho trovato sano, sorridente e non debilitato. Ha l'energia di una persona di 30 anni". E ha aggiunto: "Parlerò col presidente Daniel Ortega per ottenere la liberazione del vescovo di Matagalpa incarcerato in Nicaragua. Bisogna imparare a chiedere scusa, ci vuole grandezza d'animo per pronunciare questa parola e non tutti ne hanno il coraggio. Dovro' convincere Ortega a riconoscere questo errore, è un lavoro per cui bisogna avere pazienza, ma io la ho".

@LulaOficial Lula a Roma, oggi l'incontro con Papa Francesco

“Il Brasile è il più grande Paese con energia pulita” "Quando si parla di clima il Brasile ha un'autorità morale e può parlarne a testa alta". Parlando della questione climatica, Lula ha detto di aver discusso con il presidente Mattarella e la premier del problema della transizione energetica". "Il Brasile è il più grande Paese con energia pulita", ha spiegato snocciolando i numeri: "nel settore elettrico, l'87% dell'energia brasiliana è pulita contro il 27% nel resto del mondo; abbiamo inoltre il 50% dell'energia rinnovabile contro il 15% del la media mondiale". Paesi che sono già industrializzati hanno "un debito storico nei confronti degli altri". Dovrebbero "pagare un po' di più degli altri, per avere compensazioni e aiutare i più poveri che hanno bisogno di aiuti", ha aggiunto. Il Paese ospiterà nel 2025 la conferenza Cop30 sul clima, nella città di Belem, nella foresta amazzonica. "Molti parlano dell'Amazzonia ma non la conoscono, noi daremo l'opportunità di fargliela conoscere", ha affermato il leader brasiliano, rivendicando i risultati del Brasile sulla generazione energetica. Il presidente ha sottolineato che la transizione ambientale è una priorità, più della difesa: non servirà dotarsi di razzi o caccia, se non avremo un luogo dove vivere. Lula è diretto a Parigi al vertice per il clima.

Lula: “Per l'Expo 2030, appoggeremo l'Italia” Lula ha anche assicurato l'appoggio del Brasile alla candidatura di Roma per l'Expo 2030. Il presidente ha ricordato l'incontro con il sindaco Gualtieri , come un "momento importante" dei suoi numerosi colloqui avuti ieri a Roma. "Il sindaco Gualtieri - ha sottolineato - è un amico, un ex ministro dell'Economia, e non potrò mai dimenticare la visita che mi ha fatto a Curitiba, quando ero in cella sotto controllo della polizia". Il 26 luglio 2018, l'allora eurodeputato Gualtieri si recò in Brasile e dopo "l'emozionante incontro" con Lula insieme alla presidente del Partito dei lavoratori (Pt), Gleisi Hoffmann dichiarò: "Ho portato a Lula i saluti e gli abbracci di cinque ex presidenti del Consiglio italiani" (Romano Prodi, Massimo D'Alema, Enrico Letta, Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, ndr)". "Ringrazio il presidente del Brasile Lula "per il sostegno all'Italia e a Roma nella competizione per Expo 2030, segno di una grande amicizia tra i nostri Paesi". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine dell'inaugurazione del cantiere della Metro C di Roma a piazza Venezia.

Ansa II presidente Lula incontra il sindaco di Roma

Lula: indignato per la mancanza di attenzione sulla vicenda di Assange Il presidente brasiliano Luis Inacio Lula da Silva ha espresso infine "indignazione" per la mancanza di attenzione sulla vicenda di Julian Assange e ha voluto concludere la sua conferenza stampa di chiusura della visita italiana, lanciando un appello per il fondatore di WikiLeaks. "Sono un po' indignato nei confronti di chi difende le libertà nel mondo. Assange è in carcere, e lo è perché ha denunciato al mondo lo spionaggio americano", ha ricordato Lula. "È imprigionato a Londra, sarà condannato all'ergastolo. Non vedo un giornale che lo difende. Io questa la chiamo codardia. Ciò che Assange ha fatto merita il rispetto di tutti i giornalisti su questa Terra", ha detto ancora il presidente. "La stampa non dice niente? È importante che i giornalisti facciano qualcosa finché c'è tempo. Chiedere che lui venga liberato. E chiedersi che reato ha commesso questo cittadino, se non denunciare ciò che gli Usa hanno fatto contro gli altri paesi del mondo: sono veramente indignato con la mancanza di solidarietà nei confronti di un altro giornalista che è in carcere".