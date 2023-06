Twitter, l'Unione europea avverte Musk: moderare i contenuti entro fine agosto o violerete le norme

Thierry Breton era stato chiaro: "La tecnologia ha messo alla prova la nostra società. È giunto il momento di ribaltare la situazione. Tutte le società che operano in Europa, comprese le aziende statunitensi, dovranno presto applicare le nostre nuove regole su IA, piattaforme online e dati".

Le parole del Commissario Ue per il Mercato Interno, pronunciate prima di intraprendere la missione nella Silicon Valley, non avevano lasciato spazio a interpretazioni. Nemmeno per Elon Musk, incontrato martedì 22 giugno in una conference call presso la sede di Twitter. "Sono qui per spiegare il nuovo quadro europeo e aiutare le aziende tech statunitensi a prepararsi", ha sottolineato Breton.

All'imprenditore e tycoon statunitense è stato infatti chiesto di predisporre per il social network risorse sufficienti per limitare i contenuti pericolosi e l'obbligo di agire ''prontamente'' per rimuovere qualsiasi contenuto illegale o dannoso non appena la piattaforma ne venga a conoscenza.

Dead line per realizzare il tutto, il 25 agosto. Il rischio è che vengano, altrimenti, violate le nuove regole fondamentali europee. “Se la tecnologia non è pronta, devono disporre di risorse sufficienti per colmare il divario", ha ammonito Breton.

“Non sono qui per dire alle società cosa devono fare. Sono colui che controlla che le regole siano applicate e devo informare gli imprenditori su quali siano le nostre leggi", ha affermato il Commissario Ue, da più parti definito ormai come lo ‘sceriffo digitale europeo’.

"Ci sono alcune aree che diverranno immediatamente critiche quando il regolamento sarà applicabile". Questo sarebbe “soprattutto tutto ciò che riguarda gli abusi sui minori, un argomento molto caldo per noi in Europa come quello della disinformazione durante il periodo elettorale” ha detto Breton.

“Un incontro costruttivo”, il tweet (nemmeno a farlo apposta) che ha pubblicato dopo essersi confrontato con Musk, collegato da New York, e la Ceo Linda Yaccarino.