Ue, la Commissione prepara l'euro digitale: non sostituisce i contanti

La Commissione europea ha presentato una proposta legislativa che stabilisce il quadro giuridico per un possibile euro digitale a complemento delle banconote e monete in euro. "Garantirebbe alle persone e alle imprese una scelta aggiuntiva, oltre alle attuali opzioni private, che consenta loro di pagare digitalmente con una forma di denaro pubblico ampiamente accettata, economica, sicura e resiliente nella zona euro (a complemento delle soluzioni private esistenti oggi)", spiega l'esecutivo europeo.

Sebbene la proposta odierna, una volta adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, stabilisca il quadro giuridico per l'euro digitale, spetterà in ultima analisi alla Banca centrale europea decidere se e quando emettere l'euro digitale. Sarà necessario tanto altro lavoro tecnico da parte della Bce.

Per adeguarsi alla crescente digitalizzazione dell'economia, la Banca centrale europea - come molte altre banche centrali in tutto il mondo - sta studiando la possibilità di introdurre un euro digitale, a complemento del contante. L'euro digitale offrirebbe ai consumatori una soluzione di pagamento alternativa a livello europeo, oltre alle opzioni esistenti oggi. Ciò significa più scelta per i consumatori e un ruolo internazionale più forte per l'euro.

Come il contante oggi, l'euro digitale affiancherebbe i mezzi di pagamento privati nazionali e internazionali esistenti, come carte o applicazioni. Funzionerebbe come un portafoglio digitale. Le persone e le imprese possono pagare con l'euro digitale sempre e ovunque nell'area dell'euro.

Nel concreto, sarebbe disponibile per pagamenti sia online che offline, ovvero i pagamenti potrebbero essere effettuati da dispositivo a dispositivo senza una connessione internet, da un'area remota o da un parcheggio sotterraneo. Mentre le transazioni online offrirebbero lo stesso livello di privacy dei dati dei mezzi di pagamento digitali esistenti, i pagamenti offline garantirebbero un elevato grado di privacy e protezione dei dati per gli utenti: consentirebbero agli utenti di effettuare pagamenti digitali divulgando meno dati personali di quanto non facciano oggi quando effettuano pagamenti con carta, proprio come quando pagano in contanti, e gli stessi che forniscono quando prelevano contanti da un bancomat. Nessuno sarebbe in grado di vedere per cosa pagano le persone quando usano l'euro digitale offline, assicura la Commissione europea.

Le banche e altri fornitori di servizi di pagamento in tutta l'Ue distribuirebbero l'euro digitale a persone e imprese. I servizi di base dell'euro digitale verrebbero forniti gratuitamente ai privati. Per favorire l'inclusione finanziaria, le persone che non hanno un conto bancario potrebbero aprire e detenere un conto presso un ufficio postale o un altro ente pubblico, come un qualsiasi ente locale.

Gli esercenti di tutta la zona euro sarebbero tenuti ad accettare l'euro digitale, ad eccezione di quelli molto piccoli che scelgono di non accettare pagamenti digitali (poiché il costo per creare una nuova infrastruttura per accettare pagamenti in euro digitale sarebbe sproporzionato).

"L'euro digitale potrebbe anche costituire una solida base per un'ulteriore innovazione, consentendo ad esempio alle banche di fornire soluzioni innovative ai propri clienti. L'ampia disponibilità e l'uso della moneta digitale della banca centrale sarebbero importanti anche per la sovranità monetaria dell'Ue, in particolare se altre banche centrali in tutto il mondo iniziassero a sviluppare valute digitali. E' anche importante sullo sfondo dello sviluppo del mercato delle criptovalute", evidenzia l'esecutivo europeo.