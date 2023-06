Meloni: "Fare gli interessi dell'Italia". Sfida su Mes-Bce. La premier attacca Gentiloni sul Pnrr

“La cornice nella quale si riunisce questo Consiglio Europeo non è meno complessa di quella che abbiamo visto negli ultimi mesi. L'Europa, l'Occidente, il sistema internazionale stanno vivendo una fase particolarmente delicata e in questa fase la difesa e il mantenimento della sicurezza in tutti gli ambiti, ovviamente anche dal punto di vista economico e sociale, rimane una priorità assoluta”, ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla Camera sul Consiglio europeo di 29 e 30 giugno. “Si aprirà quindi un Consiglio europeo che dovrà esprimere segnali ambiziosi di un'Europa capace di proteggere imprese e cittadini”.

E l'Aula del Senato ha risposto alle preoccupazioni di Meloni con l'approvazione della risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della premier. I voti favorevoli sono stati 94, i voti contrari 28 e gli astenuti 35. L'Assemblea di palazzo Madama ha inoltre votato per parti separate la risoluzione del Pd, che ha visto approvati i punti su cui il governo ha espresso parere favorevole (129 sì, 1 contrario), mentre sono stati respinti i punti su cui il governo ha espresso parere negativo (30 sì, 90 no). Anche la risoluzione Azione-Iv è stata votata per parti separati ed hanno ottenuto l'ok dell'Assemblea sui punti condivisi dall'esecutivo (128 sì e 28 no), respinti invece quelli non condivisi. Bocciate per intero, invece, le risoluzioni di M5S e di Avs, su cui il governo ha espresso parere completamente contrario.

“Fare gli interessi dell'Italia”

Ucraina, migranti, rilancio economico e rapporti con la Cina saranno i temi del Consiglio europeo che si aprirà domani a Bruxelles, anche se è molto probabile che i leader si troveranno a parlare dei fatti accaduti in Russia sabato scorso, con la rivolta del capo dei mercenari della Wagner.

Sul tema del Mes, infatti, Meloni è perentoria: “Nel merito non ho cambiato idea, ma quello che ho chiesto stamattina è un tema di metodo. Ha senso che noi procediamo a una ratifica senza conoscere quale sia il contesto? Senza sapere quale è la riforma della governance del Patto di stabilità e su mille questioni che sono aperte?” Sono sempre stata abituata ad assumermi le mie responsabilità e questo farò anche in questo caso, ma voglio difendere al meglio possibile l'interesse nazionale italiano. E adesso dico a tutto il Parlamento che discutere adesso questo provvedimento non è nell'interesse dell'Italia, poi ognuno farà le proprie scelte e si assumerà le proprie responsabilità”.

Il Mes comunque approda in Aula, Meloni conferma la volontà del rinvio. La Camera vota entro il 6 luglio.

“L'interesse dell'Italia oggi è affrontare il negoziato sulla nuova governance europea con un approccio a pacchetto, nel quale le nuove regole del Patto di stabilità, il completamento dell'Unione bancaria e i meccanismi di salvaguardia finanziaria si discutono nel loro complesso nel rispetto del nostro interesse nazionale. Prima ancora di una questione di merito c'è una questione di metodo, su come si faccia a difendere l'interesse nazionale”.

Sul Pnrr “non ci sono ritardi, c'è semplicemente un lavoro serio che stiamo cercando di fare senza fare polemica, anche se avremmo potuto. Invece ci siamo messi ai remi e abbiamo cominciato a lavorare per mandare avanti un Piano importante per l'Italia anche sugli aspetti che potevamo non condividere complessivamente perché quando si tratta dell'interesse nazionale noi ci mettiamo a lavorare”.

“Mi fa specie che i partiti che di fatto hanno steso il Piano sul quale oggi si lavora e che in alcuni casi richiede da parte della Commissione europea delle modifiche, siano anche quelli che se la prende con l'attuale governo. Mi fa specie anche che lo faccia il commissario Gentiloni, che immagino il Piano lo avesse letto prima e che oggi chiama in causa il governo dicendo che bisogna correre e fare di più, ma se si fosse vigliato un po' di più in passato oggi si farebbe più velocemente”.

Le valutazioni sulla via della Seta con la Cina “sono in corso, c'è ancora tempo per modificare la decisione. Credo sia una questione che va maneggiata con delicatezza, cura, rispetto, anche coinvolgendo il Parlamento. E su questioni così importati io non premerei per accelerare ma per trovare soluzioni più valide possibile per la difesa dei nostri interessi nazionali”.

Sulla Bce: “L'inflazione è tornata a colpire le nostre economie” ma “la semplicistica ricetta dell'aumento dei tassi non pare a molti la strada più corretta da perseguire. Questa inflazione non è figlia di un'economia che cresce, ma di fattori esogeni come la crisi energetica. Non si può non considerare il rischio che l'aumento dei tassi finisca per colpire più le economie che l'inflazione, che la cura si riveli più dannosa della malattia”.

Sui migranti: “Le proposte che abbiamo concordato, certamente da perfezionare, vanno però nella giusta direzione: rendono le responsabilità per i Paesi di primo ingresso più sostenibili, valorizzano il concetto di Paese terzo sicuro, prevedono un meccanismo di solidarietà permanente e vincolante, pur con elementi di flessibilità nei suoi contenuti. Proponevano che gli Stati che dovessero rifiutare i ricollocamenti dei migranti pagassero quelli che dovevano ricollocare i migranti. Ma io non avrei mai accettato di essere pagata per trasformare l'Italia nel campo profughi d'Europa. Quello che abbiamo chiesto e ottenuto è che quelle risorse alimentino invece un fondo per difendere i confini esterni. Non per gestire l'immigrazione illegale, ma per contrastarla”.