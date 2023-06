Città di confine in Uganda diventa un mattatoio: attacco terroristico in una scuola, 41 morti

Selevest Mapoze, sindaco della città ugandese di Mpondwe, al confine con la Repubblica democratica del Congo, ha riferito che sono stati recuperati 41 corpi dopo l'attacco di sospetti ribelli, vicini allo Stato Islamico, commesso in una scuola nella tarda serata di ieri. Tra le vittime, 38 sono studenti. Secondo la polizia, i ribelli delle Forze Democratiche Alleate hanno attaccato nella tarda serata di venerdì la scuola secondaria di Lhubiriha; i ribelli da anni aggrediscono dalle loro basi l'instabile, grande Stato africano con capitale Kinshasa. Il sindaco Mapoze ha dichiarato che tra le vittime ci sono una guardia e due membri della comunità locale, colpiti fuori dalla scuola.

L'attentato, che si è verificato nell'Uganda occidentale, aveva fatto registrare in un primo momento 25 vittime, tutti studenti; così aveva riferito il portavoce della polizia del Paese. “Finora 25 corpi sono stati recuperati dalla scuola e trasferiti all'ospedale di Bwera” aveva detto Fred Enanga. “Tutti i morti finora confermati sono studenti della scuola” aveva aggiunto Joe Walusimbi, il commissario residente per il distretto di Kasese dove si trova l'istituto, a meno di due chilometri dalla Repubblica democratica del Congo.

Il portavoce della polizia Enanga aveva precisato che i ribelli islamisti delle Forze democratiche alleate (Adf), basati nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo, avevano attaccato “un dormitorio”, che “è stato bruciato” e “un negozio di alimentari saccheggiato”.

Le unità dell'esercito e della polizia stanno inseguendo gli aggressori in direzione del Parco nazionale Virunga, che si trova oltre il confine con la RdC. Nate in Uganda, le Adf hanno preso piede nella parte orientale della RdC negli anni '90 e da allora sono state accusate di aver ucciso migliaia di civili. Dal 2019, alcuni attacchi dell'Adf nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo sono stati rivendicati dall'Isis, che descrive i combattenti come una sua propaggine locale, la provincia dell'Africa centrale dello Stato islamico.