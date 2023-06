Un 20enne palestinese è rimasto ucciso negli scontri con Israele in una città vicino a Betlemme

Un 20enne palestinese è rimasto ucciso negli scontri con Israele vicino alla città di Betlemme, nel centro della Cisgiordania. Secondo il ministero della salute dell'Autorità palestinese, lunedì notte Zakaria Za'oul, 20 anni, è stato colpito a morte dalle truppe israeliane nel villaggio di Husan.

Gli scontri, secondo quanto riporta il Times of Israel, sono avvenuti alla fine di una giornata particolarmente violenta in Cisgiordania: la mattina ha visto cinque palestinesi uccisi a colpi d'arma da fuoco e otto soldati israeliani feriti in una battaglia a Jenin la mattina, e la sera altri due soldati sono rimasti feriti in un presunto attacco con auto speronamento a ovest di Jenin, con due sospetti palestinesi colpiti e feriti.

Secondo la versione del ministero palestinese della Sanità, che ha successivamente identificato la vittima come un 21enne, Zakaria al-Zaoul è morto dopo avere ricevuto uno sparo alla testa a Husan, a ovest di Betlemme. Per l'agenzia di stampa palestinese Wafa, il giovane è stato ucciso durante scontri con l'esercito. L'esercito israeliano, invece, riferisce che il sospetto aveva lanciato una bomba incendiaria contro i soldati di stanza lungo un'autostrada della Cisgiordania vicino Husan e i militari hanno risposto con il fuoco. Israele e i palestinesi sono attanagliati da mesi di violenza, soprattutto in Cisgiordania, dove sono almeno 126 i palestinesi uccisi quest'anno. Gli attacchi palestinesi contro gli israeliani hanno ucciso invece almeno 20 persone quest'anno.

Israele ha conquistato Cisgiordania, Gerusalemme Est e Striscia di Gaza nel 1967, territori che i palestinesi rivendicano per un loro futuro Stato indipendente.