Un uomo ha aggredito con armi da taglio diversi bambini, di circa tre anni, questa mattina in un parco vicino al lago di Annecy, in Alta Savoia, in Francia. Lo riporta Bfmtv citando "fonti concordanti". Sei di loro, secondo Afp, sono stati feriti e uno è gravi condizioni. L'aggressore sarebbe stato già arrestato dalla polizia.