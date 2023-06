Una emoticon per chiedere aiuto: così una donna salva l'amica dalle violenze

Un messaggio in codice semplice e di veloce invio: quello del pollice all'insù.

L'emoticon è stata così inviata via Whatsapp da una donna alla sua amica, entrambe di Casamicciola, a Ischia, nel caso fosse stata vittima per l'ennesima volta delle violenze da parte del compagno.

I carabinieri sono stati così subito allertati con una telefonata e, al loro arrivo, hanno trovato la donna in lacrime e in stato di shock, con un inequivocabile livido sull'occhio destro. In casa l'uomo (che si era in un primo momento nascosto) e la figlia di 12 anni che ha raccontato alle forze dell'ordine di essere spesso intervenuta per cercare di bloccare il padre.

Quando la madre ha provato a dire ai militari che non era successo niente, la ragazzina non ha taciuto e ha detto: “Arrestate papà perché picchia mamma”

In questo modo i carabinieri hanno capito che il violento era ancora in casa, sorprendendolo sul retro mentre stava provando a scappare. La dodicenne ha raccontato che quando ha visto il padre tirare due pugni alle tempie e uno sull'occhio alla madre, si è messa tra i due per fermare l'aggressione.

L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Poggioreale a Napoli, a disposizione dell'autorità giudiziaria, e dovrà rispondere di maltrattamenti contro familiari o conviventi commessi in presenza di persona minore con disabilità e lesioni personali.