Undici aerei cinesi sconfinano a Taiwan: la tensione è altissima

Undici aerei militari cinesi hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan venerdì mattina. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Taiwan, secondo quanto riporta l'agenzia Reuters. Un totale di 24 aerei da guerra cinesi, inclusi caccia e bombardieri, sono stati avvistati vicino a Taiwan venerdi' mattina intorno alle 8:00 (00:00 GMT), ha detto il ministero della Difesa, aggiungendo che anche cinque navi da guerra cinesi si sono unite. Taiwan ha avuto una riposta "standard", inviando aerei e navi per allontanare queste unità cinesi, mentre i sistemi missilistici li hanno monitorati, ha affermato il ministero.

Intanto gli Stati Uniti hanno annunciato giovedì la vendita di munizioni e pezzi di ricambio militari a Taiwan per 440 milioni di dollari, come parte del loro sostegno all'isola autonoma rivendicata dalla Cina. Questa vendita, di modeste dimensioni, non amplia lo spettro delle armi americane consegnate a Taiwan, ma arriva in un momento in cui Washington e Pechino cercano di stabilizzare i loro burrascosi rapporti. In una notifica al Congresso, il Dipartimento di Stato americano ha annunciato la vendita a Taiwan di munizioni per pistole calibro 30 mm per 332,2 milioni di dollari, e pezzi di ricambio per armamenti e veicoli militari per 108 milioni. Queste vendite aiuteranno Taiwan a "mantenere una capacità difensiva credibile", ma "non altereranno l'equilibrio militare di base nella regione", ha affermato il Dipartimento di Stato. Il Congresso degli Stati Uniti ha il diritto di rifiutare questa vendita di armi, ma una tale eventualità è molto improbabile dato che la maggior parte dei parlamentari preme affinché gli Stati Uniti aumentino il loro sostegno militare a Taiwan di fronte alla Cina.